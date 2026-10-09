Hojlund in panchina contro il Frosinone? La scelta di Allegri ha un solo motivo

Højlund può partire dalla panchina contro il Frosinone. Una scelta legata al calendario, perché Allegri ha già in testa la sfida di Champions League di martedì contro il Villarreal. Il tecnico - si legge sul Mattino - non vuole rischiare l’attaccante danese, che nelle ultime settimane ha giocato quattro partite in 16 giorni con la sua Nazionale. Un carico di lavoro importante, che consiglia prudenza alla vigilia di un tour de force in cui le energie vanno distribuite con attenzione.

Rotazioni e turnover: il Napoli pensa anche al Villarreal

L’indicazione del quotidiano racconta la volontà di Allegri di non caricare sempre gli stessi uomini, soprattutto in un momento in cui l’infermeria è ancora affollata e ogni stop può pesare. Il turnover riguarderebbe anche l’attacco, dove il tecnico potrebbe preferire una soluzione diversa per tutelare il danese in vista dell’impegno europeo. Una ricostruzione che differisce da quella di Repubblica, secondo cui Højlund sarebbe invece il riferimento del nuovo 3-4-2-1 con De Bruyne e Neres o Lang alle sue spalle. Il dubbio resterà aperto fino alla rifinitura e alla conferenza stampa di domani, ma il peso dei tanti impegni ravvicinati potrebbe far pendere la scelta verso la prudenza.