Tridente tutto inedito e nuovo modulo per Allegri: le scelte per il Frosinone

Ultime calcio Napoli, le scelte verso la gara col Frosinone

Tridente inedito per il Napoli. Secondo Repubblica, Allegri è pronto a presentare un nuovo modulo contro il Frosinone: sarà un 3-4-2-1 con Højlund come riferimento offensivo e, alle sue spalle, De Bruyne affiancato da Neres o Lang. Una novità che nasce dalla volontà del tecnico di cambiare pelle alla squadra, dopo un avvio di campionato complicato in cui gli azzurri hanno segnato appena 7 gol nelle prime cinque giornate. Il ritorno alla difesa a tre, già anticipato dai quotidiani nei giorni scorsi, si accompagna dunque a una trequarti ridisegnata, pensata per sfruttare al meglio le qualità dei singoli.

De Bruyne trequartista con Neres o Lang: il dubbio di Allegri

Il vero ballottaggio riguarda la corsia di destra della trequarti, dove Allegri deve ancora sciogliere le riserve tra Neres e Lang. Due profili diversi, accomunati dalla capacità di creare superiorità e di dare profondità alla manovra, mentre per De Bruyne si apre una collocazione dietro la punta che dovrebbe esaltarne visione di gioco e qualità negli ultimi metri. Il nuovo assetto potrebbe anche rispondere ai tanti dubbi sulla posizione del belga e sulle sue critiche allo stile di gioco azzurro. La sfida di domani al Maradona, con il primo sold-out della stagione, sarà il banco di prova per capire se il nuovo modulo può restituire al Napoli equilibrio, gol e risultati.