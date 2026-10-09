McTominay cambia il Napoli: Allegri lo immagina in due ruoli diversi

Fondamentale, per il Napoli, sarà il recupero di McTominay. Il centrocampista scozzese, tornato disponibile dopo oltre un mese di stop, è una pedina chiave per Allegri, che in un momento di emergenza a centrocampo ha bisogno di ritrovare il suo uomo di maggiore peso fisico e di inserimento. Il suo rientro sarà gestito con gradualità, ma il tecnico sa di poter contare su un giocatore capace di cambiare l’equilibrio della squadra, anche grazie alla versatilità tattica che lo contraddistingue.

Due ruoli possibili: mediana a due o interno nel 4-3-3

Con Allegri, infatti, McTominay può ricoprire due ruoli ben distinti. Il primo è quello di centrale nella mediana a due, accanto a Lobotka: una coppia che unirebbe la regia e la pulizia tecnica dello slovacco alla forza e agli inserimenti dello scozzese, garantendo equilibrio e presenza fisica. La seconda opzione è quella di interno di centrocampo nel 4-3-3, dove potrebbe sfruttare meglio la capacità di inserirsi negli spazi e di arrivare al tiro. Due soluzioni diverse, che offrono al tecnico margini di manovra in una fase in cui le assenze condizionano le scelte. Molto dipenderà dalla risposta fisica del giocatore nei prossimi allenamenti e dal modulo che Allegri deciderà di adottare, tra difesa a quattro e il ritorno alla linea a tre. Lo scrive Repubblica.