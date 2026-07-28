Conte sempre nel mirino dei presidenti di Serie A: lo vogliono come ct Italia

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Italia, Mancini torna in pole per la panchina azzurra: Malagò spinge per il ritorno del tecnico

La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nel vivo e il nome di Roberto Mancini torna a essere quello più accreditato. L’ex commissario tecnico, protagonista della vittoria dell’Europeo 2021, sarebbe infatti il candidato preferito da Giovanni Malagò per guidare nuovamente gli Azzurri. Una soluzione che punta sulla continuità e sull’esperienza di un allenatore già conoscitore dell’ambiente azzurro e delle dinamiche del calcio internazionale.

I club di Serie A insistono su Conte: resta vivo il confronto per il futuro della Nazionale

Nonostante la candidatura di Mancini abbia guadagnato terreno, una parte importante del mondo del calcio italiano continua a spingere per Antonio Conte. Diversi club di Serie A vedrebbero infatti nell’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli il profilo ideale per rilanciare la Nazionale grazie alla sua capacità di costruire gruppi competitivi e imporre una forte identità tattica. Il confronto resta quindi aperto: da una parte il ritorno di Mancini, sostenuto da Malagò, dall’altra la candidatura di Conte, appoggiata dalle società del massimo campionato.