Gazzetta su ADL: "Oscar come attore protagonista in ritiro!"

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"L’Oscar come attore protagonista della prima parte di ritiro del Napoli va senza dubbio ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro si è preso la scena nella pre-season in Val di Sole". Lo scrive La Gazzetta dello Sport commentando il ritiro di Dimaro che si è appena concluso.

"Il patron azzurro è il protagonista della pre-season in Val di Sole. ADL si è diviso tra lo store del club, il campo di allenamento e le iniziative offerte dal territorio. Infine, si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa". Chiaro anche il riferimento al rapporto con Dimaro che intanto si è concluso ma aspettando eventuali novità sul rinnovo.