Infortunio Lobotka: domani giorno decisivo, già pronto il sostituto

La ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno dopo la vittoria di Lecce è prevista per domani mattina. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, "da verificare le condizioni di Stanislav Lobotka, che a Lecce è stato messo ko da un trauma alla caviglia. In preallarme - se il regista non dovesse farcela per il Genoa - c'è lo scozzese Billy Gilmour" che era entrato proprio al suo posto nel finale della gara del Via del Mare.

Di Lobotka e delle sue condizioni ha parlato anche il Corriere dello Sport: "Le sue condizioni saranno valutate a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di relax concessi da Conte al rientro da Lecce".