"Quando l'ha preso Chelsea era considerato un fenomeno": Manna e la scommessa Badiashile

vedi letture

Il nome individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Benoît Badiashile, profilo che avrebbe già ricevuto l'approvazione di Allegri.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo e l'acquisto di un nuovo centrale rappresenta una delle priorità di questa fase di mercato. A fare il punto è Il Corriere dello Sport, che sottolinea l'urgenza dell'intervento: «Un centrale serve come il pane per tamponare l’emergenza». Il nome individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Benoît Badiashile, profilo che avrebbe già ricevuto l'approvazione di Allegri.

Badiashile, l'uomo per la difesa del Napoli

Il Corriere dello Sport ricorda come il francese «era considerato un fenomeno quando il Chelsea lo ha preso dal Monaco», prima che alcuni problemi fisici ne rallentassero la crescita: «Qualche infortunio di troppo ha frenato la sua consacrazione». L'esperienza in Inghilterra non ha permesso al difensore di esprimersi con continuità ai livelli attesi. «In Premier ha avuto difficoltà ad imporsi», sottolinea il quotidiano, che vede però nel possibile trasferimento al Napoli un'occasione importante per rilanciarsi: «In azzurro potrebbe trovare la sua dimensione definitiva».