Infortunio Marianucci, c'è già una certezza in attesa degli approfondimenti

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Il Napoli attende di conoscere con maggiore precisione le condizioni di Luca Marianucci, fermatosi per un problema al ginocchio

Il Napoli attende di conoscere con maggiore precisione le condizioni di Luca Marianucci, fermatosi per un problema al ginocchio. Il difensore classe 2004 è uscito malconcio dall’amichevole contro il Celta Vigo ed è stato costretto a lasciare il campo nel finale. A fare il punto è Il Mattino, secondo cui nella giornata di oggi saranno definiti i tempi di recupero: «Oggi saranno svelati i tempi di recupero di Luca Marianucci».

Infortunio per Marianucci: salterà il Genoa, attesa per i tempi di recupero

Il calciatore è stato sottoposto ai primi controlli già nella mattinata di ieri, mentre oggi sono previsti ulteriori approfondimenti attraverso gli esami medici di rito per stabilire l'esatta entità dell'infortunio. Una certezza, però, sembra già esserci: Marianucci non sarà disponibile per la prima gara stagionale contro il Genoa. Come riferisce il quotidiano, «non sarà a Genova» e il problema al ginocchio «lo terrà lontano dal campo con ogni probabilità per le prossime settimane».