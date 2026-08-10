Prima pagina

Tuttosport:“Juve, -13 al via. Cosa aspetti?”

Tuttosport:“Juve, -13 al via. Cosa aspetti?”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Mancano infatti tredici giorni all'esordio in campionato contro il Frosinone e, secondo Tuttosport, ci sono ancora diverse operazioni da completare.

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 10 agosto 2026 dedica grande spazio alla Juventus e alle difficoltà incontrate sul mercato. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, il quotidiano torinese sottolinea come la rosa a disposizione di Luciano Spalletti sia ancora incompleta.

Prima pagina: “Juve, -13 al via. Cosa aspetti?”

Il titolo scelto è molto diretto: “Juve, -13 al via. Cosa aspetti?”. Mancano infatti tredici giorni all'esordio in campionato contro il Frosinone e, secondo Tuttosport, ci sono ancora diverse operazioni da completare.