Juan Jesus, possibile permanenza in Serie A: proposto un annuale

Juan Jesus, possibile permanenza in Serie A: proposto un annualeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
l club friulano avrebbe messo sul tavolo un contratto fino al 2027 per convincere l’ex Napoli a trasferirsi in bianconero a parametro zero

Possibile nuova avventura in Serie A per Juan Jesus. Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l’Udinese avrebbe presentato un’offerta al difensore brasiliano, attualmente svincolato. Il club friulano avrebbe messo sul tavolo un contratto fino al 2027 per convincere l’ex Napoli a trasferirsi in bianconero a parametro zero.

Udinese, offerta allo svincolato Juan Jesus

L’Udinese sarebbe ora in attesa della risposta definitiva di Juan Jesus, chiamato a decidere il proprio futuro.Questo il messaggio su X: "L’Udinese ha offerto a Juan Jesus un contratto fino al 2027 per ingaggiarlo a parametro zero. Il club bianconero è ora in attesa della risposta definitiva del difensore centrale".