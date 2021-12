Insigne, Mertens e non solo: la priorità del Napoli è ridimensionare il monte ingaggi

Parlando delle difficoltà del Napoli di questi mesi nel trovare un accordo economico con Lorenzo Insigne per il rinnovo, La Gazzetta dello Sport sottolinea come a maggio il club si sia visto sfuggire all’ultimo giro il salto in Champions League con quella quarantina di milioni di euro da preventivare in cassa già al via della competizione. In questo senso - si legge - la società sta pensando al ridimensionamento del monte ingaggi che adesso è a quota 110 milioni.

Non solo Insigne. In questa direzione saranno abbassate anche le cifre per le proposte di altri rinnovi, come quello di Mertens (anche quella questione è in sospeso). Il Napoli è in attesa dei prossimi eventi. Impossibile competere con l’offerta mostruosa di Toronto. Se Insigne deciderà di accettarla, sarà lui a voler andare via nella lettura dei fatti. A gennaio, molto probabilmente, ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Possibile un riassestamento dell’offerta del Napoli nelle cifre e anche nella durata. Il club non vuole perdere il proprio capitano, ma non intende nemmeno sfuggire una programmazione che non tenga conto di nuove esigenze economiche.