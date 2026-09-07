Inter-Napoli, Allegri perde la pazienza con Alisson: il retroscena

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La sconfitta in rimonta contro l’Inter ha lasciato parecchia amarezza in casa Napoli

La sconfitta in rimonta contro l’Inter ha lasciato parecchia amarezza in casa Napoli e Massimiliano Allegri non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori. In particolare, come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro sarebbe rimasto irritato per alcune giocate di Alisson Santos, tanto da richiamarlo pubblicamente al termine della gara.

Napoli, Allegri richiama Alisson dopo l’Inter: cosa non è piaciuto al tecnico

Il riferimento è soprattutto ai quattro controlli con la suola sottolineati dallo stesso Allegri davanti alle telecamere, situazioni dalle quali il Napoli ha finito per perdere il possesso. Un messaggio piuttosto chiaro: in determinati momenti della partita il brasiliano dovrà privilegiare concretezza e semplicità, evitando giocate rischiose capaci di innescare le ripartenze avversarie.

La Gazzetta sottolinea comunque come Alisson resti uno dei talenti sui quali Allegri punta maggiormente e sia destinato ad avere molto spazio nel corso della stagione. Il tecnico, inoltre, ha ricordato come l'esterno non abbia ancora raggiunto la migliore condizione dopo il lungo stop. La fiducia, dunque, resta intatta, ma l’indicazione di Max è netta: meno leggerezze e maggiore attenzione nella gestione del pallone.