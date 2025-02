Inter, Napoli e Atalanta, è uno Scudetto per 3: l’intreccio decisivo dei big match

Inter, Napoli e Atalanta: è uno scudetto per tre, si legge sul Corriere dello Sport. Prima, seconda e terza in 3 punti. L’Atalanta ha una rosa profonda come l’Inter ma solo 12 partite in calendario, proprio come Antonio Conte e il suo Napoli.

Non può mancare l’analisi del calendario che sembra un dato oggettivo ma non lo è. Partite facili non esistono. L’Inter ha due scontri diretti su due (sabato a Napoli, il 16 marzo a Bergamo). L’Atalanta deve affrontare Juventus, Fiorentina, Milan, Lazio, Bologna e Roma. In pratica tutte tranne il Napoli. L’Inter il Bologna e le due romane. Il Napoli la Fiorentina, il Milan, il Bologna.