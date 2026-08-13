Un gesto di ADL verso Allegri non è piaciuto ai tifosi: è successo con l'Osasuna

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De Laurentiis si è avvicinato alla panchina di Allegri durante Napoli-Osasuna per chiedere informazioni sull'infortunio di Marianucci.

Un gesto spontaneo di Aurelio De Laurentiis durante la prima amichevole a Castel di Sangro, tra Napoli e Osasuna, ha suscitato qualche perplessità tra i tifosi azzurri. In occasione dell'infortunio di Luca Marianucci, il presidente si è infatti avvicinato alla panchina di Massimiliano Allegri per chiedere informazioni sulle condizioni del difensore. Una scena ripresa dalle telecamere e analizzata oggi sulle pagine de Il Roma.

Il gesto di De Laurentiis non è piaciuto ai tifosi

Secondo il quotidiano, alcuni tifosi avrebbero interpretato il comportamento di De Laurentiis come un'invasione dello spazio dell'allenatore, ricordando quanto accaduto ai tempi di Rudi Garcia. Il Roma sottolinea però le differenze: "Allegri è sempre Allegri. Max non è uno che si fa mettere i piedi in testa". Il tecnico non avrebbe dato alcun peso all'episodio, avvenuto peraltro durante un'amichevole. In vista del ritorno a Castel Volturno, però, il quotidiano evidenzia l'importanza che ogni componente mantenga chiaramente il proprio ruolo.