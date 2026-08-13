Emergenza difesa, Il Roma propone: "Perché non richiamare Juan Jesus?"

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L'emergenza in difesa potrebbe spingere il Napoli a nuove valutazioni. Il Roma rilancia l'ipotesi Juan Jesus, svincolato dopo l'addio agli azzurri.

L'emergenza difensiva potrebbe modificare i piani del Napoli. Buongiorno e Beukema sono ancora indisponibili, mentre l'infortunio di Marianucci ha ulteriormente ridotto le alternative per Massimiliano Allegri. Giovanni Manna lavora per chiudere Badiashile e ha prenotato Favasuli, ma intanto da Il Roma arriva una suggestione: riportare in azzurro Juan Jesus, svincolato dallo scorso 30 giugno e finito nel mirino dell'Udinese.

Juan Jesus-Napoli, Il Roma: "Perché non richiamarlo?"

Il quotidiano si interroga sull'opportunità di un ritorno del brasiliano, soprattutto considerando anche il presunto scarso gradimento di Allegri per Rafa Marin: "Perché non richiamare chi ha dato più volte prove di affidabilità, conoscenza dell'ambiente, amore incondizionato per la maglia?". Juan Jesus conosce perfettamente Napoli e potrebbe rappresentare una soluzione immediata per affrontare l'emergenza, anche se al momento si tratta soltanto di una provocazione avanzata dal quotidiano.