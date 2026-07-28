Ritiro a Castel di Sangro senza 13 nazionali: l'elenco completo

vedi letture

Napoli, da Dimaro a Castel di Sangro: al via la seconda fase della preparazione

Concluso il ritiro di Dimaro, il Napoli è pronto a spostarsi a Castel di Sangro per affrontare la seconda parte della preparazione estiva in vista della nuova stagione. In Abruzzo la squadra di Antonio Conte potrà lavorare con maggiore riservatezza, grazie a un programma che prevede numerose sedute di allenamento a porte chiuse e prevalentemente concentrate nel pomeriggio. Il nuovo scenario permetterà allo staff tecnico di aumentare il livello di attenzione sul gruppo e proseguire il percorso di crescita iniziato in Trentino.

Tredici assenti al primo giorno: confermato Vergara, Lindstrom verso l’addio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo giorno di lavoro a Castel di Sangro vedrà ben 13 assenze. Non saranno presenti Alisson, Lucca, Gutierrez, Milinkovic, Neres, Gilmour, Beukema, Lang, Olivera, Lukaku, De Bruyne e McTominay, per un totale di dodici giocatori indisponibili, ai quali si aggiunge Lindstrom, ormai destinato a lasciare il club. Confermata invece la presenza di Antonio Vergara, che ha completamente recuperato dall’infortunio rimediato nella sfida tra Napoli e Carrarese e sarà nuovamente a disposizione.