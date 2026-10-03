Prima pagina
Un’Italia da amare, CDS: “Gli azzurri lottano, divertono e rimontano”
TuttoNapoli.net
Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 3 ottobre 2026.
Ampio spazio dedicato alla Nazionale nella prima pagina del Corriere dello Sport: l'Italia esce imbattuta dal Saint Denis ed interrompe la striscia positiva dei francesi che nelle prime due gare di Nations League avevano vinto già due volte. Alla rete di Olise risponde quella di Bastoni.
Taglio basso dedicato al Napoli e ad Hojlund che nella serata di giovedì brilla con la sua Danimarca ma poi finisce nelle polemiche per l'esultanza alla CR7 e soprattutto lo spintone contro l'allenatore del Portogallo
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliAltro che discontinuo, Hojlund bomber vero: numeri super a 23 anni di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Pierpaolo MatroneMonte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com