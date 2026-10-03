Prima pagina

Un’Italia da amare, CDS: “Gli azzurri lottano, divertono e rimontano”

Un’Italia da amare, CDS: “Gli azzurri lottano, divertono e rimontano”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 3 ottobre 2026.

Ampio spazio dedicato alla Nazionale nella prima pagina del Corriere dello Sport: l'Italia esce imbattuta dal Saint Denis ed interrompe la striscia positiva dei francesi che nelle prime due gare di Nations League avevano vinto già due volte. Alla rete di Olise risponde quella di Bastoni.

Taglio basso dedicato al Napoli e ad Hojlund che nella serata di giovedì brilla con la sua Danimarca ma poi finisce nelle polemiche per l'esultanza alla CR7 e soprattutto lo spintone contro l'allenatore del Portogallo