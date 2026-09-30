Prima pagina Serie A, Tuttosport: "Elkann, altri 250 milioni per la Juve"

Il quotidiano sottolinea il rosso di 66 milioni di euro e ricorda come dal 2007 siano già stati versati complessivamente 1,5 miliardi.

La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 30 settembre 2026 dedica grande spazio alla situazione economica della Juventus. Il titolo principale è "Elkann, altri 250 milioni per la Juve", con la proprietà bianconera pronta a intervenire ancora per sostenere il club.

Nuovo aumento di capitale per la Juventus

Il quotidiano sottolinea il rosso di 66 milioni di euro e ricorda come dal 2007 siano già stati versati complessivamente 1,5 miliardi. Il CdA ha approvato il passivo relativo all'esercizio 2025-26 e il prossimo 3 novembre toccherà all'assemblea degli azionisti decidere tempi e modalità della nuova immissione di capitale.