McTominay prepara il ritorno con il Napoli: la previsione sul rientro in gruppo

Buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte Scott McTominay. Il centrocampista scozzese continua il proprio percorso di recupero e si avvicina al rientro con il resto della squadra, mentre il Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno. Come racconta Il Corriere dello Sport, gli azzurri sono stati protagonisti di una seduta pomeridiana particolarmente intensa. Dopo la fase iniziale di attivazione muscolare, il gruppo ha lavorato sulla tattica, concentrandosi soprattutto sulla gestione del possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una serie di partitine a campo ridotto.

Napoli, McTominay verso il rientro: lavoro personalizzato, presto di nuovo in gruppo

L'attenzione, però, è rivolta soprattutto alle condizioni di McTominay. Il quotidiano sottolinea che lo scozzese ha svolto "lavoro personalizzato", ma le indicazioni sul suo recupero sono positive. Il ritorno con i compagni potrebbe infatti avvenire in tempi brevi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "il cui rientro in gruppo è previsto già nei prossimi giorni". Un segnale incoraggiante per Allegri, anche perché "il programma di riavvicinamento al campo procede senza intoppi".