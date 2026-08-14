Gestito nei ritiri, McTominay sarà al centro del Napoli: Allegri gli chiede un doppio lavoro

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McTominay ha chiuso il ritiro del Napoli segnando contro l'Aris. Nel 4-3-3 di Allegri lo scozzese torna centrale sia nella fase offensiva che nel pressing.

Il gol contro l'Aris Salonicco è l'ennesima conferma della capacità di Scott McTominay di lasciare il segno anche nelle serate in cui non riesce a esprimersi al massimo. Lo scozzese ha chiuso il ritiro del Napoli andando ancora a bersaglio e mostrando quanto possa essere importante nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri. La nuova disposizione gli permette di occupare una zona di campo congeniale alle sue caratteristiche e di incidere in entrambe le fasi.

McTominay, Allegri lo vuole aggressivo anche nel pressing

Allegri chiede infatti tantissimo a McTominay, soprattutto quando il Napoli non ha il pallone. È spesso lo scozzese ad alzarsi per affiancare Hojlund nella prima pressione, andando alla ricerca dell'errore avversario o di un pallone recuperabile in zona offensiva. La condizione, anche alla luce degli acciacchi accusati nell'ultimo periodo, può ancora migliorare. Il precampionato ha però ribadito una certezza: McTominay resta un elemento fondamentale del Napoli. A riportarlo è Il Mattino.