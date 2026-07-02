Tutti vogliono Conte ct dell'Italia: club di A disposti a contribuire allo stipendio
La trattativa per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Nelle prossime ore potrebbero bastare alcune telefonate e gli ultimi confronti per arrivare al via libera definitivo a un accordo che, giorno dopo giorno, sembra prendere sempre più forma. L'attuale tecnico del Napoli non ha mai nascosto il desiderio di completare un percorso rimasto incompiuto, vivendo questa eventuale seconda esperienza alla guida degli azzurri come l'occasione per chiudere un cerchio. Nelle ultime ore qualcosa si è mosso concretamente: i contatti si sono intensificati e il clima appare favorevole a una soluzione positiva.
Conte-Italia, l'intesa economica prende forma
Anche sul fronte economico emergono segnali incoraggianti. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, continua a spingere affinché l'operazione possa andare in porto, mentre i club di Serie A - si legge su La Gazzetta dello Sport - avrebbero confermato la disponibilità a fornire un sostegno economico per contribuire a soddisfare le richieste dell'allenatore. L'intesa, infatti, dovrebbe ricalcare i termini del precedente incarico ricoperto da Conte tra il 2014 e il 2016, quando percepiva uno stipendio di circa 4,1 milioni di euro a stagione. L'ipotesi attualmente sul tavolo prevede un contratto quadriennale da quattro milioni di euro netti all'anno. La distanza tra le parti appare ormai ridotta.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro