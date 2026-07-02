Tutti vogliono Conte ct dell'Italia: club di A disposti a contribuire allo stipendio

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La trattativa per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Nelle prossime ore potrebbero bastare alcune telefonate e gli ultimi confronti per arrivare al via libera definitivo a un accordo che, giorno dopo giorno, sembra prendere sempre più forma. L'attuale tecnico del Napoli non ha mai nascosto il desiderio di completare un percorso rimasto incompiuto, vivendo questa eventuale seconda esperienza alla guida degli azzurri come l'occasione per chiudere un cerchio. Nelle ultime ore qualcosa si è mosso concretamente: i contatti si sono intensificati e il clima appare favorevole a una soluzione positiva.

Conte-Italia, l'intesa economica prende forma

Anche sul fronte economico emergono segnali incoraggianti. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, continua a spingere affinché l'operazione possa andare in porto, mentre i club di Serie A - si legge su La Gazzetta dello Sport - avrebbero confermato la disponibilità a fornire un sostegno economico per contribuire a soddisfare le richieste dell'allenatore. L'intesa, infatti, dovrebbe ricalcare i termini del precedente incarico ricoperto da Conte tra il 2014 e il 2016, quando percepiva uno stipendio di circa 4,1 milioni di euro a stagione. L'ipotesi attualmente sul tavolo prevede un contratto quadriennale da quattro milioni di euro netti all'anno. La distanza tra le parti appare ormai ridotta.