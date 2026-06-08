Lucca-Lukaku, il futuro non è così scontato: le ultime

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Queste le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il reparto offensivo del Napoli

Il Corriere dello Sport analizza le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il reparto offensivo del Napoli, concentrandosi soprattutto sulle alternative a Rasmus Hojlund. Nella scorsa stagione il centravanti danese ha sostenuto praticamente da solo il peso dell'attacco azzurro, complice la cessione di Lorenzo Lucca nel mercato invernale e il lungo stop che ha condizionato Romelu Lukaku.

Lukaku-Napoli, l'addio non è scontato

Proprio Lukaku e Lucca saranno tra i primi giocatori che il nuovo allenatore dovrà valutare durante il ritiro. Il centravanti belga, legato al Napoli da un altro anno di contratto, ha ribadito più volte in questi giorni, dal ritiro della nazionale, di non avere alcuna intenzione di lasciare il club. Le sue recenti prestazioni, inoltre, avrebbero attirato l'attenzione dello stesso Allegri, chiamato a decidere quale ruolo affidargli nel nuovo progetto tecnico.

Lucca rientra a Napoli: il futuro lo decide Allegri

Diversa la situazione di Lucca, che farà ritorno in azzurro dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest. L'avventura in Inghilterra non ha prodotto i risultati sperati e il suo futuro resta tutto da definire. Prima di prendere una decisione definitiva, il Napoli e Allegri valuteranno attentamente il rendimento del giocatore, acquistato appena un anno fa dall'Udinese per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro.