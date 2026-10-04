Mancini parte dalle basi: ringiovanita la rosa, ecco l'età media schierata con la Francia

Il secondo ciclo del commissario tecnico prosegue nel segno del rinnovamento, con l'undici titolare schierato a Parigi tra i più giovani degli ultimi anni.

Il secondo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia prosegue all'insegna del rinnovamento e di una ben precisa linea verde. L'indicazione più chiara in questo senso è arrivata nell'ultima sfida contro la Francia, dove l'undici titolare schierato dal commissario tecnico ha registrato un'età media di appena 25,1 anni.

Italia più giovane con Mancini: meno 3 anni rispetto al disastro di Zenica

Un dato emblematico che certifica il radicale cambio di marcia impresso dal selezionatore azzurro rispetto al recente passato. Basti pensare, come fa notare oggi il quotidiano La Repubblica, che la formazione scesa in campo contro i transalpini contava quasi tre anni in meno rispetto a quella vista a Zenica nel nefasto spareggio contro la Bosnia, costato l'esclusione dai Mondiali.

Italia, la rivoluzione anagrafica di Mancini guarda al futuro della Nazionale

Una vera e propria rivoluzione anagrafica per ridare freschezza, ritmi e prospettiva futura alla Nazionale. Una scelta che, oltre al dato tecnico sul campo, racconta la volontà del commissario tecnico di costruire un progetto a lungo termine attorno ai giovani talenti emersi in questo avvio di stagione, Italia a trazione giovanile puntando con decisione sul ricambio generazionale.