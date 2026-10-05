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"Mancini rifà (ancora) l'Italia. Il Mattino: "Torna Di Lorenzo, c'è Vergara"
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L'obiettivo degli azzurri è chiudere nel migliore dei modi questo ciclo di partite, con Mancini che annuncia: "Chiudiamo in bellezza".
La prima pagina de Il Mattino di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, dedica spazio allo sport parte alta della prima pagina "Mancini rifà (ancora) l'Italia, torna Di Lorenzo, c'è Vergara" è il titolo dedicato alla Nazionale, attesa dalla seconda sfida contro la Turchia a Bologna.
Napoli, Di Lorenzo e Vergara con l'Italia
L'obiettivo degli azzurri è chiudere nel migliore dei modi questo ciclo di partite, con Mancini che annuncia: "Chiudiamo in bellezza". Per il Napoli, dunque, riflettori soprattutto su Giovanni Di Lorenzo, pronto a tornare in campo con la maglia azzurra, e su Vergara, altra presenza napoletana nella Nazionale.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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