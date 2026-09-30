Solet torna nel mirino: possibile occasione per la difesa a gennaio

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i profili che potrebbero tornare d'attualità per rinforzare la difesa c'è quello di Oumar Solet, centrale dell'Udinese già accostato in passato al club azzurro. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che definisce il difensore "una vecchia conoscenza del mercato azzurro". Solet è stato seguito e accostato più volte al Napoli e il suo nome potrebbe tornare concretamente nei discorsi della società qualora emergesse la necessità di intervenire nel reparto arretrato.

Calciomercato Napoli, Oumar Solet dell'Udinese resta sul radar degli azzurri

Per il momento non ci sarebbero operazioni imminenti. La sensazione è quella di una fase interlocutoria, ma il lavoro del club prosegue lontano dai riflettori. Come sottolinea il quotidiano, "dietro le quinte il lavoro continua", tra contatti, osservazioni e valutazioni sui profili ritenuti più adatti.

L'obiettivo del Napoli è farsi trovare pronto davanti alle eventuali opportunità. La società sta cercando di "individuare quelle soluzioni capaci di portare nuova energia alla squadra", con la possibilità di anticipare qualche intervento già nel mercato di gennaio.