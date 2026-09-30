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Napoli, spazio ai giovani. Il Roma: "Marianucci e Favasuli pronti a giocarsi le proprie chance"

Napoli, spazio ai giovani. Il Roma: "Marianucci e Favasuli pronti a giocarsi le proprie chance"
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Una scelta che consentirebbe al tecnico di ampliare le rotazioni e, contemporaneamente, valorizzare giocatori giovani desiderosi di conquistarsi maggiore

La prima pagina de Il Roma di mercoledì 30 settembre 2026 dedica spazio al momento del Napoli e, in particolare, alla possibilità di puntare maggiormente sui giovani per dare una svolta alla stagione. Il quotidiano titola: "Da Marianucci a Favasuli, è l'ora di affidarsi ai giovani per la svolta", sottolineando come alcuni dei talenti a disposizione possano rappresentare nuove soluzioni per Massimiliano Allegri.

"Da Marianucci a Favasuli, è l'ora di affidarsi ai giovani per la svolta"

Il riferimento è soprattutto a Luca Marianucci e Costantino Favasuli, chiamati a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Una scelta che consentirebbe al tecnico di ampliare le rotazioni e, contemporaneamente, valorizzare giocatori giovani desiderosi di conquistarsi maggiore spazio.