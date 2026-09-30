Prima pagina
Napoli, spazio ai giovani. Il Roma: "Marianucci e Favasuli pronti a giocarsi le proprie chance"
Una scelta che consentirebbe al tecnico di ampliare le rotazioni e, contemporaneamente, valorizzare giocatori giovani desiderosi di conquistarsi maggiore
La prima pagina de Il Roma di mercoledì 30 settembre 2026 dedica spazio al momento del Napoli e, in particolare, alla possibilità di puntare maggiormente sui giovani per dare una svolta alla stagione. Il quotidiano titola: "Da Marianucci a Favasuli, è l'ora di affidarsi ai giovani per la svolta", sottolineando come alcuni dei talenti a disposizione possano rappresentare nuove soluzioni per Massimiliano Allegri.
"Da Marianucci a Favasuli, è l'ora di affidarsi ai giovani per la svolta"
Il riferimento è soprattutto a Luca Marianucci e Costantino Favasuli, chiamati a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Una scelta che consentirebbe al tecnico di ampliare le rotazioni e, contemporaneamente, valorizzare giocatori giovani desiderosi di conquistarsi maggiore spazio.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Prima paginaNapoli, spazio ai giovani. Il Roma: "Marianucci e Favasuli pronti a giocarsi le proprie chance"
Copertina Monte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com