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Vergara mezzala? Allegri cerca l'intuizione, CDS: "Come Boateng e Mandzukic"
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Il Corriere dello Sport apre la propria edizione odierna in prima pagina con le difficoltà della trattativa per prendere il Dibu Martinez ed è virata con forza su Zion Suzuki. Spazio poi anche al mercato perché per la rosea l'Inter è pronta a mettere le mani su un leader della difesa come il Cuti Romero e il Milan è pronto a far partire l'assalto a Karetsas con i soldi della cessione di Leao.
Intanto prosegue il ritiro di Dimaro con Allegri alla ricerca di soluzioni tattiche: Vergara mezzala è solo l'ultima idea del tecnico toscano. Ecco la prima pagina completa
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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