Festa Centenario, niente Conte e Spalletti: solo Edy Reja tra gli ex allenatori azzurri

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Secondo Il Mattino, Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno declinato l'invito alle celebrazioni del Centenario del Napoli.

Il primo agosto la SSC Napoli darà ufficialmente il via alle celebrazioni per il Centenario del club, un traguardo storico che la società di Aurelio De Laurentiis si appresta a festeggiare con una grande cerimonia di apertura. Un appuntamento imperdibile per la storia azzurra, a cui erano stati invitati anche diversi volti del passato recente e lontano della società partenopea. Non tutti, però, hanno accettato di prendere parte all'evento.

Assenti Conte e Spalletti

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, tra gli invitati alla festa del Centenario figuravano anche Luciano Spalletti e Antonio Conte, due degli allenatori più recenti e vincenti della storia del club. Nessuno dei due, tuttavia, ha accettato l'invito. Spalletti sarà assente perché impegnato sulla panchina della Juventus, ma la mancata presenza riguarda anche Conte, che pure ha lasciato un segno indelebile nella storia recente azzurra.

Solo Edy Reja tra gli ex tecnici, Allegri protagonista

Di tutti gli ex allenatori dell'era De Laurentiis, uno solo ha risposto presente all'invito del club: si tratta di Edy Reja, il tecnico che guidò il Napoli dalla Serie C fino al ritorno in Europa, e che sabato 1 agosto prenderà parte alla festa. Protagonista dell'evento sarà ovviamente anche Massimiliano Allegri, che dovrebbe partecipare sfilando sul bus della SSC Napoli tra le strade della città.