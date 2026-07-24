Allegri-Napoli, Gazzetta: è un incognita! C'è il rischio che torni al 3-5-2 nelle difficoltà
Tra le analisi dedicate alle principali candidate allo scudetto, La Gazzetta dello Sport individua nel Napoli di Massimiliano Allegri una delle maggiori incognite del prossimo campionato. Secondo il quotidiano, il cambio in panchina rispetto ad Antonio Conte apre interrogativi che rendono gli azzurri una vera e propria scommessa.
Il cambio di rotta tattico di Allegri
La Gazzetta dello Sport sottolinea come il passaggio da Conte ad Allegri non rappresenti più una garanzia di successo. Secondo il giornale, il tecnico livornese starebbe lavorando sul 4-3-3, abbandonando la difesa a tre utilizzata nelle ultime stagioni. Una trasformazione importante, che richiederà inevitabilmente tempo e adattamento da parte della squadra.
Il dubbio sul sistema di gioco del Napoli
Sempre secondo il quotidiano, il rischio è che Allegri possa tornare al 3-5-2 nei momenti di difficoltà, privilegiando i risultati immediati rispetto alla costruzione del nuovo progetto tattico. Proprio questa fase di transizione porta la Gazzetta dello Sport a considerare il nuovo corso del Napoli come una scommessa, in attesa di capire quale sarà il reale impatto del tecnico sulla squadra.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro