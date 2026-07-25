Buongiorno, allarme infortunio: fino a 5 mesi di stop, il Napoli accelera sul mercato

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Le notizie sulle condizioni di Alessandro Buongiorno non sono incoraggianti: tempi di recupero che potrebbero arrivare fino a cinque mesi.

Le notizie che arrivano sulle condizioni di Alessandro Buongiorno non sono affatto incoraggianti. Il difensore del Napoli rischia infatti uno stop molto lungo, con tempi di recupero che potrebbero arrivare fino a cinque mesi. Dopo i nuovi accertamenti effettuati negli ultimi giorni, lo staff medico azzurro sta valutando con attenzione il percorso migliore da seguire. L'ipotesi di un intervento chirurgico resta concreta e, qualora fosse confermata, costringerebbe Buongiorno a saltare gran parte della prima fase della stagione.

Un'assenza pesante per Allegri

Si tratta di un'assenza pesantissima per Massimiliano Allegri, che considera il centrale uno dei punti fermi della propria difesa. Il tecnico perderebbe così un leader del reparto arretrato proprio nel momento in cui il Napoli è chiamato ad affrontare un calendario ricco di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con la necessità di poter contare su certezze in ogni zona del campo.

Ripercussioni sul mercato: Manna accelera

Lo stop del difensore potrebbe avere conseguenze anche sul mercato. Con un recupero così lungo, il Napoli sarebbe infatti costretto ad accelerare la ricerca di un nuovo centrale, una priorità che il direttore sportivo Giovanni Manna aveva già individuato nelle scorse settimane. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che il club voglia evitare qualsiasi rischio e scegliere la soluzione che garantisca a Buongiorno un recupero completo, anche a costo di rinunciare a lui per quattro o cinque mesi. Nelle prossime ore sono comunque attesi ulteriori aggiornamenti sulla situazione.