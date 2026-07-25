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Nasce la nuova nazionale di Maldini e Leonardo, GDS: l'Italia a Pirlo

Nasce la nuova nazionale di Maldini e Leonardo, GDS: l'Italia a PirloTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

"L'Italia a Pirlo", scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come dopo il no di Pep Guardiola Maldini e Leonardo abbiano scelto l'ex centrocampista per guidare gli azzurri al Mondiale del 2030. 

Spazio chiaramente anche al calciomercato con Inter e Milan alla ricerca di rinforzi in difesa ed in attacco.