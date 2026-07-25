Lukaku resta al Napoli? Gazzetta: rinnovo di contratto con ingaggio spalmato

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Il giocatore potrebbe firmare un biennale con ingaggio spalmato. Si passerebbe da 8,5 milioni a stagione attuali a 4,5 milioni

Romelu Lukaku, a sorpresa, può anche restare a Napoli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga - ora in ferie post Mondiali - potrebbe rimanere in azzurro anche per la prossima stagione. Il nodo del giocatore resta un ingaggio oneroso per il club partenopeo, ovvero 11 milioni di euro lordi a stagione. Un accordo biennale infatti potrebbe facilitare la permanenza ma resta da capire quali saranno le intenzioni del giocatore.

Le parole di Pastorello

Il suo procuratore Federico Pastorello è stato chiaro: "Se può fare il vice Hojlund? La risposta è no. L'ha dimostrato in tutta la sua lunga carriera, è uno degli attaccanti più prolifici del panorama mondiale. Un'impostazione del genere difficilmente possiamo accettarla. Credo che dietro questa affermazione ci sia più una questione di carattere finanziario e questo lo capisco di più. In questo momento ci sono due attaccanti ingombranti dal punto di vista finanziario, in più è tornato Lucca. Il mercato è effettivamente bloccatissimo, ce lo si aspettava. E non è partito il mercato delle punte che più di altri ha questo effetto domino".

La speranza di Manna

In conferenza invece Giovanni Manna ha parlato così: "E in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon Mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose"