Ecco il prezzo fissato per Lukaku: ingaggio alto, nessun acquirente per ora

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Il Napoli avrebbe fissato tra 8 e 10 milioni di euro il prezzo per la cessione di Romelu Lukaku, ma secondo Il Mattino al momento non esiste alcuna offerta.

Qual è il futuro di Romelu Lukaku? Ieri ne ha parlato il suo agente, che ha chiarito come BigRom non sembri disposto ad accettare un ruolo da comprimario. Oggi Il Mattino offre però una prospettiva leggermente diversa, partendo proprio dal lavoro condotto nelle ultime settimane dal procuratore Federico Pastorello, impegnato a scongiurare una rottura con il club. Se è vero che BigRom resta nella lista delle possibili cessioni, è altrettanto vero che al momento non esisterebbe alcun acquirente disposto a versare la cifra fissata dal Napoli, tra 8 e 10 milioni di euro, per un attaccante di 33 anni che percepisce inoltre uno stipendio netto di 8 milioni l'anno.

L'ipotesi permanenza accanto a Hojlund

Vista la situazione, non è affatto escluso che Lukaku possa finire per restare a Napoli. Ai Mondiali il belga ha dimostrato di poter ancora incidere anche partendo dalla panchina, e secondo Il Mattino, in coppia con un Hojlund titolare, formerebbe per gli azzurri una riserva di livello assoluto, capace di dare vita a una delle coppie d'attacco più forti tra Serie A e Champions League.

Il nodo economico resta centrale

Dal punto di vista tecnico, Allegri ne gioverebbe senza dubbio; dal punto di vista finanziario, invece, l'oneroso ingaggio continuerebbe a pesare sui bilanci del club. Si attendono dunque nuovi sviluppi sul fronte mercato: Lukaku resta ufficialmente in vendita, ma resta da vedere se il Napoli riuscirà a trovare un acquirente disposto a spendere una cifra considerata comunque alta per l'età del giocatore.