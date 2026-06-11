Mondiali al via, La Gazzetta dello Sport: "C'è tutto il mondo (meno noi)"
Il via ai Mondiali 2026 si prende la copertina della Gazzetta dello Sport. La Rosea sceglie un titolo forte e dal sapore amaro per il calcio italiano: "C'è tutto il mondo (meno noi)", un riferimento all'assenza degli Azzurri dalla rassegna iridata. In prima pagina campeggia Lionel Messi, chiamato a difendere il titolo conquistato con l'Argentina, mentre sullo sfondo si intravedono le altre stelle più attese del torneo, da Lamine Yamal a Mbappé.
L'attenzione è rivolta alla gara inaugurale, in programma allo storico stadio Azteca tra Messico e Sudafrica, che dà ufficialmente il via alla competizione. La Gazzetta sottolinea come sarà proprio Messi uno dei grandi protagonisti: «Batterci sarà dura», il messaggio attribuito al fuoriclasse argentino, pronto a guidare ancora l'Albiceleste nella caccia al bis mondiale
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