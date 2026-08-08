Napoli-Celta Vigo, la sfida doppia: in campo stasera, sul mercato per Zeballos

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Il club galiziano tenta l'inserimento su Exequiel Zeballos, esterno offensivo bloccato da mesi dal ds Manna ma ancora fermo per l'assenza di cessioni.

Alle 21 di questa sera il Napoli scende in campo al Patini contro il Celta Vigo, nella seconda delle tre amichevoli internazionali in programma durante il ritiro di Castel di Sangro. Ma la sfida con il club spagnolo, come racconta il Corriere dello Sport, non riguarda soltanto il rettangolo di gioco: da tempo il Celta sta provando a inserirsi con decisione nella corsa a Exequiel Zeballos, esterno offensivo argentino classe 2001 che il direttore sportivo Giovanni Manna ha bloccato da un paio di mesi.

Zeballos aspetta da tempo

Il giocatore, soprannominato "Changuito", ha ormai chiuso il proprio rapporto con il Boca Juniors, pur mantenendo un rapporto di rispetto reciproco con il club e con l'ambiente della Bombonera. Il suo contratto è in scadenza a dicembre e non verrà rinnovato: per questo, secondo quanto riportato, avrebbe scelto di anticipare la propria partenza, garantendo comunque al Boca un incasso stimato attorno agli 8,7 milioni di euro. Il Napoli segue da tempo le qualità dell'argentino, apprezzato per l'imprevedibilità e la capacità di puntare l'uomo, ma l'affare non si è ancora sbloccato per la nota regola interna del club: nessun acquisto senza prima una cessione.

Il rischio dell'attesa

Una linea di condotta che, unita alla necessità di alleggerire il monte ingaggi e rispettare determinati parametri finanziari, rappresenta ogni volta un'incognita: può portare a incastri vincenti grazie a pazienza e attesa, ma può anche far sfumare un'operazione, come accaduto in precedenza con Gila. Nel frattempo Zeballos risulta fuori rosa da settimane e si allena individualmente nel centro tecnico di Ezeiza, in attesa di sviluppi. Proprio questa situazione di stallo avrebbe spinto il Celta Vigo a tentare l'affondo, approfittando dei tempi lunghi del Napoli. Ore calde, dunque, tra il campo di Castel di Sangro e le vicende di mercato che arrivano dall'Argentina.