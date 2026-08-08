Torino su Cajuste: distanza con il Napoli sulla formula del prestito

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Secondo Tuttosport il nome più caldo resta quello di Jens Cajuste, con Napoli e Torino ancora distanti sulla formula dell'opera

Prosegue senza sosta la ricerca di un centrocampista da parte del Torino. Il direttore sportivo granata Davide Petrachi sta valutando diversi profili per affidare a mister Francesco Abate un giocatore capace di dare qualità e cambio di passo alla manovra della squadra. Il mercato resta ancora lungo, ma in casa Torino c'è la volontà di chiudere quanto prima l'operazione, per poter poi costruire con calma una squadra competitiva in vista della stagione.

Prima serve fare spazio

Il reparto di centrocampo granata conta però diversi giocatori considerati in esubero, su tutti Cesare Casadei. Prima di inserire un nuovo tassello nello scacchiere di Abate, la dirigenza dovrà quindi lavorare per sfoltire la rosa e liberare spazio, sia dal punto di vista tecnico che di monte ingaggi.

Il nome caldo è Cajuste

Sistemato il fronte cessioni, il Torino si concentrerà sugli acquisti, e per il centrocampo il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Jens Cajuste. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe già aperto alla partenza del centrocampista svedese in prestito, aprendo così alla possibilità di una trattativa concreta con i granata.

La distanza sulla formula

Resta però da limare la formula dell'operazione: gli azzurri vorrebbero inserire un obbligo di riscatto per rendere la cessione più vantaggiosa, mentre il Torino sarebbe orientato verso un prestito con semplice diritto di riscatto, senza vincoli automatici sul futuro del cartellino. Una distanza che le due società proveranno a colmare nelle prossime settimane di mercato