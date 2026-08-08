Il Napoli studia l'operazione Gabriel Jesus: i punti in comune con l'arrivo di Lukaku

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Gabriel Jesus e Massimiliano Allegri si inseguono da un po' di tempo. L'allenatore livornese e l'attaccante brasiliano che condividono lo stesso agente FIFA già un anno fa potevano ritrovarsi insieme dato che il calciatore di San Paolo fu a lungo inseguito dal Milan su espressa richiesta del tecnico. Poi non se ne fece nulla, la società rossonera virò su altri profili e in ultimo su Christopher Nkunku. Ma oggi l'attaccante dell'Arsenal torna d'attualità per il Napoli che verrà. "/ 'se' contano pochissimo nel mio lavoro", ha dichiarato nella giornata di ieri l'agente del giocatore Giovanni Branchini che era a Castel di Sangro proprio in visita al ritiro del Napoli.

A quali condizioni arrivò Lukaku

Il più grande 'se' è oggi legato alle uscite. Il direttore sportivo Giovanni Manna deve piazzare (almeno) Romelu Lukaku prima di provare ad acquistare Gabriel Jesus. Operazione non semplice, tutt'altro. Perché l'attaccante belga che due anni fa fu pagato 30 milioni di euro oggi viene valutato dieci. Perché Big Rom ha un ingaggio da 11-12 milioni di euro lordi e perché, per il momento, non accetta destinazioni diverse dai più importanti campionati europei. Lukaku nel 2024, a 31 anni, sbarcava a Napoli su espressa richiesta di Antonio Conte. Arrivava per sostituire Victor Osimhen e nel suo primo anno partenopeo - solo nel suo primo anno - ha assolto il suo compito. Non è più da un pezzo il bomber da 20-25 gol a stagione, ma con le sue 14 reti contribuì in maniera importante all'ultimo Scudetto vinto dai partenopei.

A quali condizioni potrebbe arrivare Gabriel Jesus

Lukaku però fu una spesa (non un investimento) e oggi quell'acquisto presenta il conto. Perché grava non poco sul monte-ingaggi, perché è difficile da piazzare. Però dalla sua uscita dipende l'eventuale arrivo di Gabriel Jesus, un acquisto che non sarebbe poi troppo diverso da quello di Big Rom. Classe '97, acquistato dall'Arsenal nell'estate 2022 per oltre 50 milioni di euro, oggi il calciatore brasiliano di 29 anni ha un altro anno di contratto e una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di sterline. A Londra è chiuso soprattutto da Havertz e Gyokeres e nell'ultima stagione - anche a causa di un infortunio - ha collezionato 14 gol e realizzato tre reti. Ha un ingaggio da circa 7 milioni netti a stagione, uno stipendio fuori dai parametri del Napoli proprio come quel Lukaku che però alla fine arrivò lo stesso. Chissà che non accada anche stavolta: si tratterebbe di un'altra eccezione vista la direzione scelta da De Laurentiis in questi anni.