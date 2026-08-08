Calciomercato Napoli, tre cessioni per un acquisto: la strategia per arrivare a Gabriel Jesus

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Secondo La Repubblica, il ds Giovanni Manna lavora al colpo Gabriel Jesus dalla Premier League, ma la condizione resta liberare spazio in attacco.

Torna a farsi largo tra le suggestioni di mercato del Napoli il nome di Gabriel Jesus. Un nuovo colpo ad effetto dalla Premier League che stuzzica il direttore sportivo Giovanni Manna, sulla scia delle operazioni già portate a termine per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, però, c'è una condizione imprescindibile per poter anche solo imbastire una trattativa di questo tipo: liberare spazio nel reparto avanzato, a partire dall'ingombrante situazione a bilancio rappresentata da Romelu Lukaku.

Il nodo destinazione per Lukaku

Resta ancora da chiarire, sottolinea il quotidiano, quale sarà la destinazione finale del centravanti belga. Il Monaco, in Francia, non avrebbe affondato il colpo, mentre si attendono sviluppi sia dal fronte MLS che da quello turco, dove permane un interesse concreto per il giocatore.

Non solo Lukaku: aggiornamenti su Lang e Lucca

La cessione di Lukaku, però, non sarebbe l'unica in ballo. Sul fronte Noa Lang, secondo quanto riportato, l'Ajax sarebbe pronto a presentare un'offerta da circa venti milioni di euro, a condizione di completare prima la cessione di Godts al Paris Saint-Germain. Capitolo a parte per Lorenzo Lucca: il gol siglato contro l'Osasuna ha rappresentato un'importante iniezione di fiducia per l'attaccante, ma resta comunque incertezza sulla sua permanenza a Napoli nella prossima stagione.

Tre cessioni per un acquisto

Il quadro che emerge, dunque, è chiaro: tre possibili uscite - Lukaku, Lang e Lucca - per finanziare un unico grande acquisto, quello di Gabriel Jesus. Questa la strategia che il Napoli starebbe portando avanti in queste settimane di calciomercato.