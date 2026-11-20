Gallo su Allegri: "E' il Berlusconi delle panchine. Detestato solo perché esiste"

"L’ossessione del calcio italiano o, meglio, del giornalismo e dell’opinionismo calcistico italiano si chiama Massimiliano Allegri. Da più di un decennio. È il Silvio Berlusconi delle panchine. L’uomo detestato per il solo fatto di esistere. E di allenare. Sono tante, troppe, le similitudini tra i due. Compresa quella che entrambi hanno fatto la fortuna professionale dei propri detrattori". Così Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Focus su Allegri e su quello che si dice del tecnico del Napoli.

"Da oltre dieci anni, va in scena Allegri contro tutti. È un classico, come “Natale in casa Cupiello”. Con relative accuse di obsolescenza calcistica, di pigrizia professionale nell’aggiornarsi, di difensivismo esasperato. E tutto quel che può servire a demolirne l’immagine. Allegri era impallinato quando vinceva, figurarsi oggi che col suo Napoli naviga al decimo posto in classifica. E il paradosso è che all’ombra del Vesuvio è come se stesse andando in scena un Allegri diverso. Il Napoli quasi (potremmo togliere il quasi) non sembra una squadra allenata da lui. Con strafalcioni difensivi e fragilità che mai si erano visti con Max in panchina".