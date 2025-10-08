Osimhen e il documento in cui si parla di 'valore di facciata': il ruolo del Pres. del Lille
Emergono nuovi dettagli sulla vicenda Osimhen, legata al capitolo delle presunte plusvalenze fittizie. L’edizione odierna di Repubblica ha pubblicato una serie di intercettazioni che chiamano in causa il Napoli, riaccendendo i riflettori sull’acquisto dell’attaccante nigeriano dal Lille da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Ulteriori particolari riguardano anche Gerard Lopez, all’epoca presidente del Lille, figura centrale nelle trattative tra i due club.
"Il Napoli fissa nell’estate del 2020 un tetto: per Osimhen non si possono spendere più di 50 milioni. Dall’altra parte, il presidente del Lille Gérard Lopez si mostra disponibile, ma valuta l’intera operazione 70 milioni. Propone così l’inserimento di Fernando Llorente e alcuni bonus legati alla Champions. Soprattutto, c’è una mail destinata a diventare decisiva per la procura. In quel documento si parla di un “valore di facciata”: «Questo, carissimi, vi permette di pagare (per Osimhen, ndr) un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma — sottolinea Lopez — con un valore nominale che è quello necessario per chiudere». Per i pm, le parole mostrano la natura artificiosa dell’operazione, un meccanismo costruito per gonfiare le cifre."
