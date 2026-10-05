Sei partite per risalire: Allegri punta la zona Champions

Il Napoli ripartirà dal nono posto, a cinque punti dalla zona Champions e a sei dalla vetta.

Il Napoli ripartirà dal nono posto, a cinque punti dalla zona Champions e a sei dalla vetta. Massimiliano Allegri avrà ora sei partite per provare a rilanciare gli azzurri e accorciare le distanze dalle prime posizioni. Come scrive Il Corriere dello Sport, "Ad Allegri sei partite e diciotto punti in palio, ora, per provare ad avvicinarsi alle prime posizioni". Il tecnico proverà a farlo "alla propria maniera, con un po' d'esperienza e le idee di queste settimane".

Napoli, dal Frosinone a Roma, Juve e Lazio

Il calendario, almeno inizialmente, potrebbe offrire un'occasione per accelerare: "Dopo il Frosinone ci sarà il Venezia, poi però le insidie torneranno con Roma, Juve e Lazio in pochi giorni". Attenzione anche alla trasferta di Monza, definita dal quotidiano "una di quelle partite-trappola da affrontare nel modo giusto". Per il Napoli sarà un ciclo importante per provare a riavvicinarsi alla zona Champions e alle posizioni di vertice.