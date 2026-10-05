Prima pagina
Italia, sfida alla Turchia. Il Roma: "C'è Vergara"
Italia, c'è Vergara contro la Turchia
La prima pagina de Il Roma di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, dedica grande spazio anche al calcio con il titolo "Italia, c'è Vergara. Sfida alla Turchia". Alle 20.45 a Bologna è in programma la terza gara di Nations League, con Mancini che punta sul talento del Napoli per provare a tornare alla vittoria.
Italia-Turchia, spazio a Vergara
Il quotidiano guarda anche alla ripresa del campionato per gli azzurri. Nel corsivo "Finalmente la sosta sta per finire" si sottolinea come per Allegri si avvicini il momento di ritrovare la squadra, mentre sono attesi gli esami verità in vista dei prossimi impegni.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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