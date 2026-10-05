Italia-Turchia, Mancini prepara le novità: Vergara verso una maglia da titolare
L'Italia torna in campo questa sera alle 20.45 contro la Turchia per l'ultimo appuntamento di queste tre settimane dedicate alla Nations League. Il ct Roberto Mancini pensa a diversi cambiamenti nell'undici iniziale, con alcune novità importanti che potrebbero riguardare anche il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, davanti a Donnarumma dovrebbe trovare spazio Kayode, ancora favorito su Di Lorenzo, insieme a Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Romano, affiancato da Doumbia e Barella. Le novità più interessanti, però, riguardano il reparto offensivo.
Italia-Turchia, Vergara può partire titolare
Al centro dell'attacco dovrebbe esserci Scamacca, pronto a prendere il posto di Pio Esposito. Ai suoi lati Maldini e soprattutto Vergara, che potrebbe così conquistare la sua prima presenza da titolare con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli aveva già trovato spazio nell'ultima sfida contro la Francia, entrando dalla panchina.
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