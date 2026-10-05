Prima pagina Napoli, Corriere dello Sport: "Il piano di Allegri"

Il tecnico vuole rilanciare gli azzurri sia in campionato sia in Champions League.

Il Corriere dello Sport di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, dedica l'apertura alla giornata delle Nazionali e al momento decisivo per l'Italia. Il titolo principale è "L'ora è giunta", con Donnarumma in primo piano e tre appuntamenti fondamentali per il calcio azzurro.

Prima pagina Corriere dello Sport: "L'ora è giunta"

La Nazionale di Roberto Mancini torna a Bologna per affrontare la Turchia con l'obiettivo di blindare la Serie A di Nations League e continuare la corsa verso i playoff. Spazio anche all'Under 21, che si affida a Pisilli e Cissé, mentre Vergara è annunciato nel tridente della Nazionale maggiore.

Napoli, Allegri prepara la risalita

In prima pagina c'è spazio anche per il Napoli con il richiamo "Napoli, il piano di Allegri". Il tecnico vuole rilanciare gli azzurri sia in campionato sia in Champions League. Il quotidiano sottolinea inoltre il ritorno di Meret e le visite previste per McTominay.