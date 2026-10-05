Prima pagina Spalletti a Tuttosport: "Alajbegovic vi stupirà"

"Italia, rifacci divertire" è il titolo dedicato alla sfida di Nations League contro la Turchia,

La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, è dedicata soprattutto alla Juventus e alla seconda parte dell'intervista a Luciano Spalletti. Il titolo scelto dal quotidiano è "Alajbegovic vi stupirà", con il tecnico che racconta alcuni retroscena dei suoi primi mesi in bianconero. Spalletti si sofferma sul talento di Alajbegovic: "A Kerim dobbiamo creare il contesto per esprimere il suo talento. E occhio a Zhegrova". Il tecnico parla anche dell'evoluzione del calcio e della disponibilità dei giocatori al sacrificio: "Oggi i giocatori sono meno disposti a fare sacrifici per amore del calcio".

Italia, Mancini vuole chiudere in bellezza

Grande spazio anche alla Nazionale. "Italia, rifacci divertire" è il titolo dedicato alla sfida di Nations League contro la Turchia, in programma a Bologna. Dopo il pareggio con la Francia, gli azzurri cercano il secondo posto. Mancini presenta così l'appuntamento: "Chiudiamo in bellezza. Cambierò qualcosa".