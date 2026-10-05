Allegri ha fatto una richiesta alla squadra: i dettagli

Il concetto di "cattiveria" riguarda innanzitutto la fase offensiva.

Più concretezza sotto porta e maggiore attenzione nella gestione dei momenti della partita. È su questi aspetti che Massimiliano Allegri vuole vedere una crescita del Napoli alla ripresa del campionato. Il tecnico ha indicato alla squadra la strada da seguire dopo il pareggio di Firenze che ha preceduto la sosta. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, "Più cattiveria, davanti e dietro. È la richiesta che Max Allegri aveva fatto al Napoli dopo l’1-1 di Firenze, prima della sosta", evidenziando così uno dei temi sui quali l'allenatore intende lavorare.

Allegri chiede più cattiveria: il messaggio alla squadra dopo Firenze

Il concetto di "cattiveria" riguarda innanzitutto la fase offensiva. Il Napoli riesce a costruire occasioni e ad arrivare nella zona decisiva del campo, ma deve aumentare la percentuale di situazioni trasformate in gol. Serve maggiore lucidità e determinazione negli ultimi metri.

Il discorso, però, vale anche quando gli azzurri devono difendere. Il quotidiano evidenzia la necessità di avere "attenzione quando c’è da difendere un vantaggio", perché la squadra ha mostrato di avere le qualità per trovare la rete, ma deve migliorare nella gestione delle fasi immediatamente successive.