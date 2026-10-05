Oggi la ripresa a Castel Volturno: tre recuperi per Allegri verso il Frosinone
Terminati i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, il Napoli è pronto a rimettersi al lavoro. Gli azzurri torneranno oggi in campo a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di sabato contro il Frosinone, con particolare attenzione anche alle condizioni dei calciatori reduci da problemi fisici. Come scrive Il Corriere dello Sport, "I due giorni di riposo concessi da Allegri sono finiti: oggi il Napoli torna in campo a Castel Volturno per riprendere i lavori: nel mirino la sfida di sabato contro il Frosinone".
Napoli-Frosinone, Allegri ritrova Marianucci, Giovane e Spinazzola
La ripresa degli allenamenti potrebbe portare indicazioni positive soprattutto dall'infermeria. Il quotidiano sottolinea infatti che "I segnali più confortanti riguardano Marianucci e Giovane, ormai vicini al rientro a pieno regime in gruppo, così come Spinazzola".
Allegri potrebbe dunque ritrovare presto tre elementi importanti, con le prossime sedute che serviranno a valutarne definitivamente le condizioni e il possibile impiego contro il Frosinone.
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