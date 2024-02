Pazza idea Mazzarri: Lindstrom titolare col Genoa in un ruolo inedito?

Questa una delle possibilità suggerite dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si proietta alla sfida al Genoa

Un'occasione dal primo minuto per Jesper Lindstrom nel ruolo di Zielinski? Questa una delle possibilità suggerite dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si proietta alla sfida al Genoa: "Il problema, semmai, è a centrocampo, nell’individuare il “socio” di Lobotka e di Anguissa, inattaccabili per evidenti ragioni tecniche.

Zielinski si è appena sottoposto alle visite mediche con l’Inter, niente aggiunge e nulla sottrae a quanto si sapeva, ma le sue prestazioni - in chiaroscuro - inducono Mazzarri alle riflessioni. Per caratteristiche, ed esigenze d’equilibrio, Cajuste sembra in vantaggio ma l’ultimo Lindstrom è una tentazione assai grossa, un invito a crederci non obbligatoriamente a partita in corso. Mancano tre sedute di allenamento, qualcosa può ancora succedere".