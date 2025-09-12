Pioli sfida Conte, Corsera: "I mister dello scudetto pronti al confronto"

vedi letture

La Serie A torna protagonista dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e già nella giornata di domani offre nel menù due partite affascinanti. Nel tardo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18) scoccherà l'ora del Derby d'Italia tra Juventus e Inter, mentre di sera (appuntamento alle 20.45) la Fiorentina ospiterà al Franchi di Firenze il Napoli campione d'Italia in carica. Nella prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla della sfida tra la Viola e gli azzurri, ma anche di quella in panchina tra Stefano Pioli e Antonio Conte: "Sfida tricolore. Pioli e Conte, i mister del club dello scudetto pronti al confronto", si legge nel titolo proposto in un box presente sul taglio alto. Il riferimento è al tecnico ex Milan che ha vinto lo scudetto prima di Spalletti e ovviamente di Conte che ha trionfato proprio col Napoli lo scorso maggio.

Nei giorni scorsi Daniele Pradè, direttore sportivo del club gigliato, ha spiegato alla stampa come si è arrivati alla scelta di Pioli: "Il giorno successivo alle dimissioni di Palladino è stato inaspettato, perché lui aveva fatto un ottimo lavoro. Io sono stato troppo entrante in certe occasioni ma è anche il mio lavoro dare degli stimoli e delle scosse. Successivamente ci siamo messi a lavoro, pensando subito a Pioli: lo abbiamo chiamato il giorno dopo le dimissioni. Da lì è partito tutto, non abbiamo mai sondato altri allenatori, lui ci ha dato carta bianca e c'è stata una stretta di mano virtuale per le questioni burocratiche che lo legavano all'Arabia".