PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osi insegue Haaland"

"Osi insegue Haaland", apre così il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Tredici gol in 1.252': Victor rende il Napoli devastante. Il nigeriano prenota lo scudetto, il norvegese a quota 25 reti in Premier". Di spalla spazio alle parole di un ex numero 9 azzurro: "Giordano incorona il centravanti di Spalletti: 'In campionato può segnare anche trenta reti. Non ha rivali, è un fuori concorso'".